İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'de kesilen iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü açıklandı. Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'dan yapılan açıklamada sahadaki durumun ciddiyetine rağmen teknik ekiplerin ağdaki hasarı onarmak için ellerinden geleni yaptıkları ifade edildi. Hatırlanacağı üzere yüzlerce sosyal medya kullanıcısı Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmiş ve Elon Musk çağrıya olumlu yanıt vermişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'de kesilen iletişim ve internet kademeli olarak geri döndü

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu. Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

"TEKNİK EKİPLER ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki iç ağ konusunda, sahadaki durumun ciddiyetine rağmen, teknik ekipler ağdaki hasarı mümkün olduğu kadar onarmak için ellerinden gelen her şeyi mevcut yetenekler dahilinde yapıyorlar." ifadesine yer verildi.

ALTYAPI BOMBARDIMAN NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

Jawwal'dan 27 Ekim'de yapılan paylaşımda İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü duyurulmuştu. Paylaşımda, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiği ve " Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtilmişti.

MUSK GAZZE'YE UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİ SUNACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti. Bunun üzerine Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.