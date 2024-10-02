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İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü

İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
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İsrail, İran'ın füze saldırısının ardından Lübnan'ın Başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini yeniden vurmaya başladı. Ordudan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'in öldürüldüğü açıklandı.

Orta Doğu'yu ateş çemberine çeviren İsrail durmuyor. Gazze'deki katliamı Lübnan'a taşıyan ve Nasrallah başta olmak üzere çok sayıda Hizbullah komutanını öldüren İsrail, başkent Beyrut'ta örgütün kritik isimlerinden birini daha öldürdüğünü duyurdu.

"İRAN REJİMİNE YAKIN BİR KİŞİ"

Ordunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim" komutanı Kasir'in öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.

HİZBULLAH'TAN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ordunun açıklamasında, Kasir'in, stratejik savaş malzemelerinin Lübnan'daki Hizbullah'a aktarılmasına yönelik yüzlerce operasyonu sevk ve idare ettiği, Hizbullah'ın hassas füze projesinin geliştirilmesini ve örgütün iç cepheyi ve İsrail'deki diğer hedefleri hedef alan saldırı yeteneklerinin geliştirilmesini yönettiği aktarıldı. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SON 15 GÜNDE NELER YAŞANDI?

17-18 Eylül: Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazları ve telsizler iki dalga halinde patlatıldı, en az 37 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

20 Eylül: İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye mahallesine saldırı düzenledi ve 55 kişiyi öldürdü.

23 Eylül: İsrail, Lübnan'a büyük bir bombardıman başlattı ve ülkenin güneyinde, doğusunda ve başkentinde belirlediği en az 1300 hedefi vurdu. Tek bir günde 550'den fazla kişi öldürüldü.

25-26 Eylül: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, New York'taki BM zirvesinde dünya liderleri gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. (ABD, İngiltere ve AB yönetimi dahil 12 ülke ve organizasyonu ateşkes çağrısı yaptı. İsrail çağrıyı reddetti.

27 Eylül: Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Hizbullah'ı yenme" sözünü sarf ettikten saatler sonra örgütün Beyrut'taki karargahı vuruldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

30 Eylül: İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.

1 Ekim: İran, İsrail'e yüzlerce füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'a yönelik suikastların planlandığı hava üsleri ve askeri merkezlerin hedef alındığı aktarıldı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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Yorumlar (1)

Firat Tas:

Iran ne üzülmüştür ama

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