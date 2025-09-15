İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey Hamas yetkililerinin saldırıya uğramasının ardından Siyonist yönetimden peş peşe yapılan açıklamalarda "Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı" ve grubu "her yerde hedef alacakları" dile getirildi.

"CİDDİ BİR HATA OLUR"

İsrail'in Maariv gazetesi, bu açıklamalar sonrasında "Aynı saldırı Ankara'da yapılabilir miydi?" sorusunu gündeme getirdi. Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile askerî bir çatışmaya girmesi ihtimaline ilişkin kapsamlı bir analiz yayımlayan gazete, Ankara ile karşı karşıya gelmenin ciddi bir hata olacağına dikkat çekti. Analizde, Katar'da gerçekleştirilen saldırıların Türkiye topraklarında yapılmasının çok daha zor olacağına dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KABUL ETTİLER

Türkiye'nin askerî ve ekonomik anlamda İsrail'den daha büyük ve daha güçlü olduğu kaydedildi. Türkiye'ye yönelik askerî provokasyonların İsrail açısından geri dönülemez hatalara yol açabileceğini vurgulayan gazete, Tel Aviv'in sabırlı ve kontrollü bir dış politika izlemesinin zorunlu olduğunu bildirdi.