İsrail basını bunu konuşuyor: Netanyahu Erdoğan'la bir araya gelmek istiyor, ancak Türkiye'nin bir şartı var

İsrail'in etkin basın organlarından The Times of Israel'in internet sitesinde yer alan bir haberde, Başbakan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği yazıldı. Netanyahu'nun Erdoğan'la fotoğraf vererek diplomatik başarı görüntüsü aradığı söylenirken; Türkiye'nin ise görüşmek için ülkeler arasındaki gaz işbirliğine yönelik somut adımın gelmesi şartını koştuğu belirtildi.

İsrail basınında Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediği dair yapılan bir haber, Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME AYARLAMAYA ÇALIŞIYOR"

The Times of Israel gazetesinin internet sitesinde yer alan; "Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme ayarlamaya çalıştığını söyledi" başlıklı haberde, ilginç detaylar yer aldı.

GAZ İŞBİRLİĞİ ŞARTI VAR

İki liderin bir süredir gergin seyreden iletişimi sonrasında yüz yüze bir görüşmenin gerçekleşeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Haberde de diplomatik kaynakların sürecin bazı zorluklarla karşılaştığına dair paylaştığı bilgilere yer verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile ancak ülkeler arasındaki gaz işbirliğine ilişkin haber verirse görüşeceği belirtildi.

ERDOĞAN'LA POZ VERMEYİ BAŞARI OLARAK GÖRÜYOR

Haberin en dikkat çeken noktalarından birinde ise Başbakan Netanyahu'nun, Erdoğan'la bir fotoğraf çekiminden anlaşılabilecek bir diplomatik başarı görüntüsü aradığının aktartılması oldu.