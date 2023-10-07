Netanyahu resmen savaş ilan etti! 50 saniyelik video yayınladı, gözlerinden ateş fışkırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın başlattığı saldırılar sonrası 50 saniyelik bir video yayınlayarak "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan topu fırlatıldı. Dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

"SAVAŞTAYIZ, KAZANACAĞIZ"

Ülkesinin kazanacağı bir savaşın içinde olduğunu ifade eden Netanyahu, "Savaştayız, kazanacağız. Düşman benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu

"KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPCAĞIZ"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail zor bir zamandan geçiyor. Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.

Gazze kanadından giden roketler

HAMAS DA VİDEO YAYINLADI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

"DEVLET KURMA PROJESİ GERİ DÖNDÜ"

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

SOKAKLAR ALEV ALEV YANDI

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.