İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu

Dünyanın gözü İsrail ile Hamas arasında Türkiye saatiyle 09.30'da başlayacak ateşkese çevrilmişken beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

GAZZE'Yİ YENİDEN VURDULAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Ateşkes, Hamas serbest bırakılacak rehine listesini sunmadan başlamayacak" restinin ardından savaş uçakları ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu.

"LİSTE YOKSA ATEŞKES DE YOK"

Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail yeni bir tehdit daha savurarak "Rehine listesi yoksa ateşkes de yok, saldırılara devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"JETLER HAVADAYKEN LİSTE İLETMEK ZOR"

Hamas'tan bir kaynak Ynet'e grubun teknik nedenlerden dolayı isimlerin açıklanmasını geciktirdiğini söyledi. Kaynak "(Hamas) görevlileri arasındaki iletişimin fiziksel olarak haberciler tarafından yapıldığını ve IDF jetleri hala havadayken rehinelerin isimleri ve yerleri konusunda anlaşmalarının zaman aldığını" ekledi. Hamaslı kaynak habere göre ayrıca "Liste ancak Hamas lideri Muhammed Sinvar'ın onayıyla açıklanacak" ifadelerini kullandı.

"İSİMLERİNİ ALANA KADAR BAŞLAMAYACAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili" bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını söyledi.

Netanyahu'nun ofisi, "İsrail Savunma Kuvvetlerine sabah 08.30'da (TSİ ile 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar başlamayacağını bildirdik. Hamas bu listeyi sağlamayı taahhüt etti" diye ekledi.

HAMAS: TEKNİK SORUN VAR, ATEŞKESE BAĞLIYIZ

İsrail başbakanlık ofisinin açıklamasından sonra İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan üç rehinenin isimlerini alana kadar ateşkesin başlamayacağını söylemesinden kısa bir süre sonra, Hamas gecikmenin "teknik nedenlerden" kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı. Hamas, açıklamasında, "ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ettiğini" vurguladı. Rehine ve tutuklu takasının bugün İsrail saatiyle 16.30'da (TSİ ile 17.30'da) başlaması bekleniyor.

ATEŞKESTE İLK GÜN NE OLACAK?

Arabulucu Katar dün İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin Pazar günü 06.30 GMT'de (TSİ ile 09.30) yürürlüğe gireceğini duyurmuştu ve ateşkes an itibarıyla yürürlükte. Anlaşmanın üç aşaması var. Altı hafta sürmesi beklenen ilk aşamada 33 İsrailli rehine ve 735 Filistinli tutuklu serbest bırakılacaktı ancak güncellenen yeni rakama göre 1.890 Filistinli tutuklu bırakılacak. İsrail, Hamas tarafından serbest bırakılacak 33 rehinenin listesini alana kadar ateşkes olmayacağını söyledi.

CNN International'a konuşan bir kaynak yaptığı açıklamada, Amerikalılar da dahil olmak üzere yabancı rehinelerin 33 İsrailli rehine ile birlikte serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi. İki ABD yetkilisine göre, Gazze'de tutulan üç kadın İsrailli sivil rehinenin ilk gün serbest bırakılması bekleniyor. İsrail Adalet Bakanlığı, 95 Filistinli tutuklunun Pazar günü yerel saatle 16.00'dan sonra serbest bırakılacağını söyledi. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre, 94 rehinenin 10'u hariç hepsi İsrailli veya çifte vatandaşken, sekizi Tayland'dan, biri Nepal'den ve biri Tanzanya'dan.

16. GÜN KRİTİK

İsrailli bir yetkiliye göre, ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamaları için müzakereler anlaşmanın uygulanmasının 16'ıncı gününde başlayacak. Mısır'ın devlet bağlantılı Al Qahera News'in üst düzey bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı habere göre, anlaşmanın uygulanmasını izlemek için Kahire'de ortak bir operasyon odası kurulacak ve bu odada Mısır, Katar, ABD, İsrail ve Filistinli yetkililerden temsilciler bulunacak.