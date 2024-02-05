İsrailli komutan Gazze'de İbranice dua okuyarak camiyi patlattı

İsrail askerleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam yaptıkları Gazze Şeridi'nde, aralarında bir caminin de olduğu çok sayıda yapıyı patlattı. İsrail basınında yer alan görüntülerde İsrail askerinin, yapıları patlatmadan önce dua okuması dikkat çekti.

İsrail ordusu, 122 gündür işgal altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarda, işgal altındaki kentte aralarında cami, kilise, okul ve hastanenin de bulunduğu binlerce bina yıkıldı.

İSRAİL DUASI OKUYARAK CAMİYİ PATLATTI

The Times of Israel gazetesinde yer alan yeni görüntülerde ise, İsrailli bir komutanın Şema Yisrael duasını okuyarak aralarında caminin de olduğu binaları patlattığı görüldü. Videoda, İsrailli komutanın "Komutanınız konuşuyor. Artık camide Şema Yisrael duasını okuyabiliyoruz ve şimdi de aynı duayı okuyarak bu camiyi yıkacağız." dediği duyuldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 30 BİNE YAKLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

562 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.