Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'ateşkes' anlaşmasını kabul etmesi durumunda kabineden istifa edeceğini açıkladı. Ben-Gvir, açıklamasında ateşkes anlaşmasını Hamas'a teslimiyet olarak nitelendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netenyahu'nun bugün Katar'daki görüşmelerde Gazze ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını kabul etmesi durumunda kabineden istifa edeceğini açıkladı.

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim

"HAMAS'A TEHLİKELİ BİR TESLİMİYET"

Ben-Gvir ayrıca, kendisi gibi aşırı sağcı olan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, "Hamas'a tehlikeli bir teslimiyet olarak" nitelendirdiği ateşkes anlaşmasını engellemek için son bir girişimde kendisine katılmaya çağırdı.

"ATEŞKESİN UYGULANMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEK ŞANSIMIZ"

Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hamle, anlaşmanın uygulanmasını engellemek ve Gazze Şeridi'nde 400'den fazla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerinin öldüğü bir yıldan fazla süren kanlı savaşın ardından İsrail'in Hamas'a teslim olmasını önlemek ve ölümlerinin boşa gitmemesini sağlamak için tek şansımız" dedi

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim

SMOTRİCH DE ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Ben-Gvir, dün İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırısıyla savaşa neden olan Hamas'ın tamamen teslim olana kadar Gazze'deki askeri harekatını sürdürmesi gerektiğini belirten Smotrich'in sözlerini tekrarladı. Smotrich de dün yaptığı açıklamada, anlaşmaya karşı olduğunu söylemiş ancak Netanyahu'nun hükümetinden ayrılma şeklinde bir açıklamada bulunmamıştı.

İsrailli bakandan Netanyahu'ya 'ateşkes' tehdidi: İstifa ederim
Kaynak: ANKA / Dünya
img

"Türkiye'nin Maldivleri" icradan satılıyor! Değeri dudak uçuklattı
img

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
img

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor

Son Dakika Haberleri

Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Ocak Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Ocak Beypazarı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YKS ne zaman 2025? TYT-AYT'ye kaç gün kaldı? YKS sayaç! Bahar 31. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.