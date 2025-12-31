İsrail'den yeni kriterler: 37 yardım kuruluşuna Gazze ve Batı Şeria yasağı

İsrail, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan 37 yardım grubunun lisansını, yeni kayıt kurallarının gerekliliklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle iptal edecek.

ActionAid, Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Norveç Mülteci Konseyi gibi tanınmış uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 1 Ocak'ta lisansları askıya alınacak.

Bu STK'lar 60 gün içinde faaliyetlerini sona erecek kuruluşlar arasında yer alıyor.

İsrail bu grupların, diğer hususların yanı sıra, çalışanlarının kişisel bilgilerini "eksiksiz" olarak teslim etmediklerini savundu.

Bu hamle, yeni kuralların "kısıtlayıcı" ve "kabul edilemez" olduğunu söyleyen 10 ülkenin dışişleri bakanları tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulmasının "sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel hizmetlere erişim üzerinde ciddi bir etkisi olacağı" uyarısını yaptılar.

Gazze'deki insani durumu "felaket" olarak nitelendiren bakanlar, İsrail hükümetine uluslararası yardım kuruluşlarının "sürekli ve öngörülebilir" bir şekilde faaliyet gösterebilmelerini sağlama çağrısında bulundular.

İsrail'in yargılanmasını istemek ret kriterleri arasında

Kayıt başvurularından sorumlu olan İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı, yeni önlemlerin Gazze'ye insani yardım akışını etkilemeyeceğini iddia etti.

Açıklamada yardımların Birleşmiş Milletler kuruluşları ile "onaylanmış ve incelenmiş kanallar" aracılığıyla ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi.

Bakanlık, yardım gruplarının lisanslarının iptal edilmesinin başlıca nedeninin "çalışanlarıyla ilgili tam ve doğrulanabilir bilgi vermeyi reddetmeleri" olduğunu ve bunun "teröristlerin insani yardım yapılarına sızmasını" önlemek için kritik önem taşıdığını savundu.

Bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler'den uzmanlar, İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmasından bu yana Gazze'de beslenme ve gıda tedarikinde iyileşmeler olduğunu, ancak on binlerce kişinin halen "felaket koşullarda" yaşadığını aktarıyor.

Gazze'de geçişleri kontrol eden İsrail askeri kurumu Cogat, faaliyetleri askıya alınacak kuruluşların "mevcut ateşkes boyunca Gazze'ye yardım getirmediğini" açıkladı.

Raporda bu kuruluşların geçmişteki katkılarının "toplam yardım hacminin sadece %1'ine tekabül ettiği" belirtildi.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanlığı yeni kuralları, Gazze'ye insani yardım sağlayan kuruluşların %15'inden daha azının ihlâl ettiğini açıkladı

Yeni kurallar çerçevesinde aşağıdaki maddeler ret gerekçeleri arasında:

'Son derece siyasileştirilmiş kriterler'

BM kuruluşları ile 200'den fazla yerel ve uluslararası kuruluşu bir araya getiren İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Ülke Ekibi, yeni sisteminin Gazze ve Batı Şeria'daki uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyetlerini "temelden tehlikeye attığı" uyarısında bulunmuştu.

Forum tarafından, "Sistem muğlak, keyfi ve son derece siyasileştirilmiş kriterlere dayanıyor. İnsani yardım kuruluşlarının uluslararası yasal yükümlülükleri ihlâl etmeden veya temel insani yardım ilkelerinden ödün vermeden karşılayamayacağı şartları dayatıyor" açıklaması yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bazı uluslararası yardım kuruluşları yeni sistem kapsamında kayıt altına alınmış olsa da, bu kuruluşlar Gazze'ye yardımın çok az bir kısmını temsil ediyor ve acil ve temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek rakamın yakınında bile değiller."

İnsani Yardım Ülke Ekibi'ne göre, uluslararası yardım kuruluşları şu anda Gazze'deki sahra hastanelerinin ve birinci basamak sağlık merkezlerinin çoğunu, acil barınma merkezlerini, su ve arıtma hizmetlerini, akut beslenme yetersizliği olan çocuklar için beslenme stabilizasyon merkezlerini ve mayın temizleme faaliyetlerini yürütmekte veya desteklemekte.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mesaj açık: İnsani yardıma kapımız açık; insani yardımın terörizm için istismar edilmesine değil."

Askıya alınan diğer kuruluşlar arasında CARE, Medico International ve Filistinliler için Tıbbi Yardım yer alıyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.