Üye Girişi
Haberler

İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e yükseldi. Öte yandan felaketin boyutu uydu görüntülerine de yansıdı.

Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiğini bildirdi. Sel felaketinden etkilenen diğer bölge Kastilya-La Mancha'da ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e ulaştı. Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYIP

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

SU VE GIDA SORUNU VAR

Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid- Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

1 YILLIK YAĞIŞ 8 SAATTE DÜŞTÜ

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

BAŞBAKAN'DAN ÇAĞRI

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

FELAKETİN BOYUTU UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Uydudan alınan görüntü, sel felaketinden önce 8 Ekim'de ve sel felaketinden sonra 30 Ekim'de Valensiya çevresindeki manzarayı gösteriyor.

İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde

Bir diğer görüntüde ise Valensiya genelinde yaygın bir yıkımı gösteriyor. Burada sel suları tarafından hasar gören bir otoyol görünüyor.

İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti

MHP'li isimden Esenyurt'a kayyum sonrası çok konuşulacak paylaşım

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Stopaj oranları artırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü? 1 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (1 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Kasım ayı kira artış oranı (TÜFE-TEFE) belli oldu mu? Kasım ayında yüzde kaç zam olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.