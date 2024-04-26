Attığı son mesaj "Göremiyorum" oldu: İspanya'da otomattan aldığı kahveyi içen kadın kör oldu

İspanya'nın Palma kenti yakınlarında havaalanındaki otomattan bir bardak kahve alan 21 yaşındaki genç kadın, yaklaşık 10 dakika sonra fenalaşmaya başladı. Kahve bardağına bakan kadın onlarca böceği görünce adeta şok geçirdi. Yüzü şişmeye başlayan ve nefes alamamaya başlayan kadın, yoğun bakıma kaldırıldı ancak kalıcı olarak kör oldu. Doktorlar ise ölmediği için şanslı olduğunu ifade etti.

21 yaşındaki havayolu çalışanı, sıcak içeceği başkent Palma yakınlarındaki Son Sant Joan havaalanındaki bir otomattan satın aldıktan sonra keyifle içmeye başladı. Aradan geçen 10 dakika sonra fenalaşan genç kadın, bardağın içindeki küçük antenleri ve kanatları fark edince hayrete düştü.

SON MESAJI "HİÇBİR ŞEY GÖREMİYORUM" OLDU

Kadın, korku ve panikle arkadaşına "Hiçbir şey göremiyorum" yazdıktan sonra anafilaktik şok yaşamaya başladı ve yüzü ve boğazı, nefes almakta zorlanacağı noktaya kadar şişti Bilincini kaybetmeden ve Palma'daki bir kliniğe götürülmeden önce kendisine havaalanı sağlık hizmetleri tarafından adrenalin ve diğer ilaçlar verildi. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Yoğun bakım ünitesine geldiğimde erkek arkadaşıma 'Ceset gelmediği için şükredin' dediler" dedi.

KAHVE ŞİRKETİ PARANI GERİ VERECEĞİZ DEDİ

Pazartesi gününden itibaren yoğun bakımda 36 saat geçiren kadın, böcekleri gördüğünde yaptığı ilk şeyin kahve şirketi Deli Corner'ı aramak olduğunu da anlattı. "Bana cep telefonumu getirmemi ve 50 senti iade edeceklerini söylediler" dedi. Kahve otomatı havaalanından kaldırılırken yetkililer hakkında ise şikayetçi olundu.

BÖCEKLER KAHVE OTOMATINA NASIL GİRİYOR?

Otomat ekipmanı genellikle kapalı, sıcak ve kuru alanlarda tutulur, bu da burayı larvalar için ideal üreme alanı haline getirir. Böcekler, yüksek konsantrasyonda gıdanın bulunduğu korunaklı, sıcak, karanlık ve nemli koşullardan etkilenirler ve genellikle ekipmanın kendisinden ziyade makinenin içindekilere odaklanırlar.

Otomatik Satış Birliği'ne (AVA) göre, karıncalar ve sinekler gıda atıklarının ilgisini çekiyor ve çöp kutularının yeterince sık boşaltılmadığı yerlerde bulunuyorlar. Satış makineleri genellikle açık, kamusal alanlara yerleştirildiğinden, çöp kutuları da yakınlarda yer alıyor; bu da makineleri böceklerin istilası için kolay bir hedef haline getiriyor.