İspanya'da 12 yıldır mağarada yaşayan adam bulundu!

İspanya'da bir adamın 12 yıldır mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi. Turistik bir adadaki mağarada bulunan adamı gören polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Adamın herkesten gizli bir yaşam sürdüğü bildirilerken, bölgede artan çöp miktarı nedeniyle yakayı ele verdiği öğrenildi.

İspanya'nın Akdeniz'de bulunan Formentera Adası'nda, mağarada yaşayan bir adam keşfedildi. bölge sakinlerin çöp şikayeti nedeniyle kayalıkların olduğu bölgeye gelen polis ekipleri, kayalıklardaki mağarada, 12 yıldan beri yaşadığı öğrenilen bir adamla karşılaştı.

YAŞAM MALZEMELERİ BULUNDU

Mağaranın içinde hamağa kurulu bir yatak, masa ve yaşam malzemeleri bulunurken, adamın 12 yıldan beri mağarada tek başına yaşadığı ortaya çıktı.

ÇÖP ARTIŞI NEDENİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bölgedeki çöp miktarının artması sonrası, adada yaşayanların şikayetiyle ortaya çıkan gerçek, polis ekiplerini şaşkına çevirdi.

MAĞARADAN KOVULDU

İspanya Çevre Yönetimi Dairesi'nin yasa dışı kamp yapma kuralını çiğneyen adam, mağaradan çıkarıldı.

Öte yandan Formentera Adası, İspanya'nın Balear adalarının en küçüğü ve komşu İbiza Adası'na yakın olmasıyla popüler turistik destinasyonlardan biri olarak biliniyor.