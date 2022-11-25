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İşlek caddede çırılçıplak motosiklet süren kadın diğer sürücüleri hayrete düşürdü

Dünya Haberleri

İşlek caddede çırılçıplak motosiklet süren kadın diğer sürücüleri hayrete düşürdü

Amerika Florida Tiffany Khoudali isimli kadın, partiden aracı ile evine gittiği sırada, motosikletin üstünde kırklı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadının işlek cadde üzerinden kimseye aldırış etmeden motorunu tam çıplak bir şekilde sürdüğü anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

Florida'da evine gitmeye çalışan bir kadın yolda gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşırdı. Bir kadının çırılçıplak motosiklet kullandığını görünce kadın hemen telefona sarıldı.

Olay ile ilgili konuşan kadın, "Eve gittiğim sırada önümde motosikletle giden kadının önce vücudunun ten rengi ile boyandığını düşündüm fakat, dikkatli bakınca kadının tamamen çıplak bir şekilde, hiç kimseyi umursamadan motosikletini sürdüğünü fark edince çok şaşırdım" dedi.

İşlek caddede çırılçıplak motosiklet süren kadın diğer sürücüleri hayrete düşürdü

Tiffany, kadının ayrıca trafik ışıklarında durup iki sürücüye yol verdiğini söyledi.

İşlek caddede çırılçıplak motosiklet süren kadın diğer sürücüleri hayrete düşürdü

Yerel kaynaklar kadının kimliğini tespit etmelerine rağmen, kısa süre önce uyuşturucu satıcılığından cezaevinden çıkan kadının kimliğini açıklamadı. Kadının polis tarafından durdurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Motosiklet Florida Cinsellik Dünya Haberler

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