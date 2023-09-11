ISESCO, Libya'daki tarihi eserlerin bakım ve onarımına hazır

Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Libya'nın doğusunu etkisi altına alan Daniel fırtınasından zarar gören kentlerdeki tarihi eserlerin bakım ve onarımına hazır olduğunu duyurdu. ISESCO ayrıca, 2023 Bingazi İslam Dünyası Kültür Başkenti kutlamalarının ertelendiğini açıkladı.

Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Libya'nın doğusunu etkisi altına alan Daniel fırtınasından zarar gören kentlerdeki tarihi eserlerin bakım ve onarımına hazır olduğunu duyurdu.

ISESCO internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki fırtınada hayatını kaybedenler için Libya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Bu korkunç tabiat olayıyla mücadelede Libya'nın yalnız bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, örgütün ihtisas sahibi olduğu alanlarda Libya makamlarına her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

Örgütün, bu bağlamda Libya'da selden etkilenen tarihi eserlerdeki zararın tespit edilmesi ve bakım ile onarım çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu aktarıldı.

Örgüt ayrıca, 16 Eylül'de yapılması planlanan 2023 Bingazi İslam Dünyası Kültür Başkenti kutlamalarının ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesine karar verdi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, daha önce yaptığı açıklamada, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını ifade etmişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.