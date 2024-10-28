İşçi Partili milletvekili tartıştığı adamı defalarca yumrukladı

İngiltere'de İşçi Partili Milletvekili Mike Amesbury'nin bir seçmenini yumruklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Cheshire bölgesindeki Frodsham kasabasında sabaha karşı 02:15'te meydana geldi.

Daily Mail'in elde ettiği görüntülerde, 55 yaşındaki vekil Amesbury'nin bir adamla tartıştıktan sonra aniden sol yumruğuyla saldırdığı görülüyor. Yere düşen adama altı kez daha vurmaya çalışan vekil, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Kavga sırasında "Bir daha beni asla tehdit edemeyeceksin" diye bağıran Amesbury'nin yerel milletvekili olduğunu söylemesi, olay yerindekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kadın, "Bu geceden sonra bir daha asla milletvekili olamayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

2017'den beri milletvekilliği yapan ve bir dönem İşçi Partisi'nin gölge kabinesinde görev alan Amesbury, olay sonrası yaptığı açıklamada kendini savundu: "Arkadaşlarımla dışarı çıktıktan sonra sokakta tehdit edildim ve bir olaya karıştım. Durumu polise bildirdim."

Olay, İşçi Partisi'nin 14 yıl aradan sonra ilk bütçesini açıklamaya hazırlandığı bir dönemde parti liderliği için sıkıntı yarattı. Polis soruşturması devam ediyor.