İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt
Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası İranlı gençler arasında "Trump dansı" akımı başladı. Bu görüntülerden birini alıntılayan rejim yanlısı genç bir kız, "Washington'daki otellerden, ülkeyi terk eden bazı İranlı kızlar İran halkıyla alay edercesine dans ediyorlar. Ahlaksızlığın boyutunu bir düşünün" notunu düştü.

  • İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak hava saldırısında hayatını kaybetti.
  • İranlı gençler, Hamaney'in ölümü sonrası sosyal medyada Trump ile özdeşleşen danslar yaparak videolar yayınladı.
  • İran'da gazeteci olduğunu belirten bir genç kız, bu dans videolarını ahlaksızlık olarak nitelendirdi ve İran halkıyla alay edildiğini ifade etti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail tarafından düzenlenen ortak hava saldırısında hayatını kaybetti. Sürpriz saldırı, Hamaney'i yakın takibe alan CIA'in ülkedeki casus ağından gelen istihbarat doğrultusunda planlandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ AKIM

Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamına kimin oturacağı konuşulurken İranlı gençler arasında ilginç bir akım başladı. Peş peşe yayınlanan videolarda gençlerin Trump ile özdeşleşen dansı ettikleri görülüyor.

"AHLAKSIZLIĞIN BOYUTUNU BİR DÜŞÜNÜN"

İran'da gazeteci olduğunu belirten genç bir bir kız, başlatılan bu akımlara ait görüntüyü alıntılayarak " Washington'daki otellerden, ülkeyi terk eden bazı İranlı kızlar İran halkıyla alay edercesine dans ediyorlar. Ahlaksızlığın boyutunu bir düşünün" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

500

