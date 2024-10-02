İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülke genelindeki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, uçuş yasağı yarın sabah saat 05:00'e kadar devam edecek. Bu karar, İran'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı füze saldırısının ardından alındı.

Dün gece gerçekleşen saldırıda, İran'ın İsrail'e en az 180 füze fırlattığı bildirildi. Bu olay, son yıllarda Orta Doğu'da yaşanan en ciddi askeri çatışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.

İsrail de saldırı sırasında benzer önlemler aldı. Ülkenin ana havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı kısa süreliğine kapatıldı ve İsrail hava sahası yaklaşık bir saat boyunca tüm uçuşlara kapatıldı.

Uçuşların askıya alınması, bölgedeki gerginliğin sivil havacılık üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bu durum, iki ülke arasındaki çatışmanın potansiyel olarak daha geniş bir bölgesel krize dönüşme riskini de artırıyor.

Uluslararası toplum, tarafları itidalli olmaya ve diplomasi yoluyla çözüm aramaya çağırıyor. Birleşmiş Milletler ve diğer küresel aktörler, durumu yakından takip ediyor ve olası bir tırmanmayı önlemek için çaba gösteriyor.

Bölge ülkeleri ve küresel güçler, İran ve İsrail arasındaki bu son gerginliğin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırıyor. Önümüzdeki günlerde, uluslararası arabuluculuk çabalarının artması bekleniyor.