İran'dan Libya'ya başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.