İran'dan Libya'ya başsağlığı mesajı

İran'dan Libya'ya başsağlığı mesajı
Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad için taziye mesajı yayımladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Libya halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

