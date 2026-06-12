İran: Trump'ın açıklamaları spekülasyondan ibaret

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının spekülasyondan ibaret olduğunu bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamasını yayımladı. Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını söyledi. Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını kaydeden Bekayi, şu ana kadar İran'ın, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadığını aktardı. Bekayi, "Anlaşma hakkında ABD Başkanı Trump tarafından ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı