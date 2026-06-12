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İran: Trump'ın açıklamaları spekülasyondan ibaret

İran: Trump'ın açıklamaları spekülasyondan ibaret
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın anlaşmaya dair açıklamalarının spekülasyon olduğunu belirtti. Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çeken Bekayi, müzakerelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ancak ABD'nin sürekli tutum değiştirmesi nedeniyle sonuç alınamadığını söyledi.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının spekülasyondan ibaret olduğunu bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, ABD ile müzakere sürecine ilişkin açıklamasını yayımladı. Bekayi, Katar ve Pakistan'ın ABD ile diplomatik süreçte aktif rol oynadığını söyledi. Müzakerelerde ortaya çıkan anlaşma metninin çoğunun tamamlandığını ancak ABD'nin sürekli tutumunu değiştirmesi nedeniyle sonuçlanmadığını kaydeden Bekayi, şu ana kadar İran'ın, anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmadığını aktardı. Bekayi, "Anlaşma hakkında ABD Başkanı Trump tarafından ortaya atılan hususlar spekülasyondan ibarettir ve henüz kesinleşmemiş bir konudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜlkühan Mardelli:

ben bunu takip ediyorum ve diyebilirim ki her iki taraf da kendi konumunu savunuyo ama gerçek diyaloglar perde arkasında oluyo spekülasyonlar boş iş

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Haber YorumlarıMumun Arabacı:

katar ve pakistan iyi yapıyo da bu tutum değiştirmeler yüzünden hiçbir şey olmuyo maalesef çocuklarımızın geleceği için bu işlerin çözülmesi lazım

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Haber YorumlarıSelma Aktaş:

trump ne diyo ya her gün başka şey söylüyo belli ki bi netice çıkmayacak buradan

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