İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri denizlere de yayılmaya başladı. Tahran'daki petrol depolama tesisinin vurulmasının ardından İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki saldırılar hem deniz trafiğini hem de küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLİM ETKİSİ

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde artan saldırılar, enerji piyasalarında tedirginliğe yol açtı. Tankerlerin hedef alınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığı belirtiliyor.

İRAN MEDYASI SOSYAL MEDYADA AKTİF

Gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, İran basını da sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak yaşananları hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyuna aktarmaya çalışıyor.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN VURGUSU

İran basınında paylaşılan bazı içeriklerde Türkiye'ye de yer verildi. Bir paylaşımda Türkiye ve Pakistan bayrakları yan yana kullanılarak "Pakistan ve Türkiye, İran İslam rejimini devirme çağrılarını resmen reddediyor ve bu zor zamanlarda İran halkına destek çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.