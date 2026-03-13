Haberler

İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki savaş denizlere yayılırken, İran medyası sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalıştı. Bazı paylaşımlarda Türkiye ve Pakistan bayrakları kullanılarak iki ülkenin İran rejimini devirmeye yönelik çağrıları reddettiği ifade ediliyor.

  • ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri denizlere yayılmaya başladı.
  • İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi.
  • İran basınında paylaşılan bir içerikte Türkiye ve Pakistan bayrakları yan yana kullanılarak iki ülkenin İran İslam rejimini devirme çağrılarını reddettiği ve İran halkına destek çağrısında bulunduğu ifade edildi.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri denizlere de yayılmaya başladı. Tahran'daki petrol depolama tesisinin vurulmasının ardından İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki saldırılar hem deniz trafiğini hem de küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor.

PETROL FİYATLARINDA GERİLİM ETKİSİ

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde artan saldırılar, enerji piyasalarında tedirginliğe yol açtı. Tankerlerin hedef alınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığı belirtiliyor.

İRAN MEDYASI SOSYAL MEDYADA AKTİF

Gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, İran basını da sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak yaşananları hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyuna aktarmaya çalışıyor.

İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

TÜRKİYE VE PAKİSTAN VURGUSU

İran basınında paylaşılan bazı içeriklerde Türkiye'ye de yer verildi. Bir paylaşımda Türkiye ve Pakistan bayrakları yan yana kullanılarak "Pakistan ve Türkiye, İran İslam rejimini devirme çağrılarını resmen reddediyor ve bu zor zamanlarda İran halkına destek çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

İstiklal Marşı'nın dili tartışma yarattı: CHP ve MHP'den peş peşe tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımete fatihan:

Doğru,orada ABD ve İsrail in bulunmasını asla istemiyoruz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Dogru

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Kimin yaptığı belli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Bebeğini arabada bırakıp ölümüne neden olan anneye 15 yıl hapis

Dudak dolgusu uğruna evladını canından etti!