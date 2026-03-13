İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
Orta Doğu'daki savaş denizlere yayılırken, İran medyası sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalıştı. Bazı paylaşımlarda Türkiye ve Pakistan bayrakları kullanılarak iki ülkenin İran rejimini devirmeye yönelik çağrıları reddettiği ifade ediliyor.
- ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri denizlere yayılmaya başladı.
- İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi.
- İran basınında paylaşılan bir içerikte Türkiye ve Pakistan bayrakları yan yana kullanılarak iki ülkenin İran İslam rejimini devirme çağrılarını reddettiği ve İran halkına destek çağrısında bulunduğu ifade edildi.
ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın etkileri denizlere de yayılmaya başladı. Tahran'daki petrol depolama tesisinin vurulmasının ardından İran'ın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden petrol tankerlerini hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki saldırılar hem deniz trafiğini hem de küresel petrol piyasalarını doğrudan etkiliyor.
PETROL FİYATLARINDA GERİLİM ETKİSİ
Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresinde artan saldırılar, enerji piyasalarında tedirginliğe yol açtı. Tankerlerin hedef alınmasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandığı belirtiliyor.
İRAN MEDYASI SOSYAL MEDYADA AKTİF
Gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, İran basını da sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak yaşananları hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyuna aktarmaya çalışıyor.
TÜRKİYE VE PAKİSTAN VURGUSU
İran basınında paylaşılan bazı içeriklerde Türkiye'ye de yer verildi. Bir paylaşımda Türkiye ve Pakistan bayrakları yan yana kullanılarak "Pakistan ve Türkiye, İran İslam rejimini devirme çağrılarını resmen reddediyor ve bu zor zamanlarda İran halkına destek çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.