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İran lideri Hamaney'den İsrail ve ABD'ye gözdağı

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Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'a karşı eylemleri nedeniyle hem İsrail hem de ABD'ye kesinlikle sert bir yanıt vereceklerini söyledi.

İran lideri Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin yıldönümünde kutlanan "Ulusal Öğrenci Günü" dolayısıyla Tahran'daki ikametgahında kalabalık bir öğrenci topluluğunu kabul etti.

Toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin elçiliğinin o dönem İran'da "casusluk yuvası" olarak kullanıldığını ifade ederek, "Amerikan büyükelçiliği sadece bir diplomatik ve bilgi merkezi değil aynı zamanda devrime karşı iç kışkırtma ve devrimi yok etme ve hatta saygıdeğer İmam'ın (Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni) hayatını tehdit etme amaçlı bir planlama merkeziydi." dedi.

İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve 26 Ekim'de İran'a saldırısına değinen Hamaney, "Düşmanlar hem Siyonist rejim hem de Amerika Birleşik Devletleri, İran'a, halkına ve direniş cephesine karşı yaptıkları nedeniyle kesinlikle sert bir cevap alacaklarını bilmelidir." diye konuştu.

Hamaney, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Elbette, İran ulusunun ve ülke yetkililerinin bugün dünya düzenini yöneten suç aygıtıyla yüzleşmeye yönelik genel hareketi kesinlikle hiçbir şekilde başarısız olmayacaktır. Bundan emin olun. Küstahlığa karşı koymak için, askeri, silahlanma veya siyasi eylemler açısından gereken her şeyi mutlaka yapacağız ve yetkililer de şu anda bunları yapmakla meşgul."

İran lideri Hamaney'den İsrail ve ABD'ye gözdağı
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa cahit:

he gardaşım he

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