İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar

İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar
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İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar
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İran, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine yönelik yeni İHA ve füze saldırısı başlattı. Füzeler şehirlere düşmeye başlarken, halka sığınaklara gidilmesi çağrısı yinelendi. İsrail, Hayfa elektrik santralini kapattı. Devrim Muhafızları Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırıların gece boyunca süreceğini belirtti.

İsrail İran savaşı iyice kızıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Tahran'ı yeniden vurmaya başladı. Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı.

İRAN, TEL AVİV VE HAYFA'YI VURUYOR

İran'ın yanıtı ise sert oldu. İran uçakları, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerine yönelik yeni İHA ve füze saldırısı başlattı. Şehirlerde sirenler çalarken, halka sığınaklardan çıkılmaması uyarısı yapıldı.

HAYFA ELEKTRİK SANTRALİ KAPATILDI

İsrail saldırıların ardından harekete geçti. Hayfa elektrik santrali kapatıldı.

İRAN: SALDIRI GECE BOYUNCA DEVAM EDECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9'uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.

İRAN: İSRAİL'İN TAMAMINI YAKACAĞIZ

İran'danzehir zemberek açıklama geldi. Açıklamada, "Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız. En sert füze saldırısı bu gece geliyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi. Bir başka açıklamada ise, "Bu gece İsrail'i daha sert vuracağız. Tel Aviv'i boşaltın" denildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Açıklamadan kısa süre sonra İran harekete geçti. İran, İsrail'e yeni füze saldırısını başlattı. İsrail'in birçok şehrinde yeniden siren sesleri duyuldu. İran medyası ise "Tebriz'de F-35 savaş uçağını düşürdük" açıklamasını yaptı.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, "İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımurat özkan:

İran Devam Et Aralık Boşluk Bırakma Daha Sert Ve Güçlü Vur Canlı Sinek Dahi Bırakma

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

İran helal olsun müthiş bir cesaret göstergesi devam az kaldı

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Haber YorumlarıKaraca Kilicyaldir:

ya Allah bismillah.... hadi inşallah

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

devam

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Haber Yorumlarıxclaysx Clays:

Yaw arkadas havaalanlari ve askeri jetleri hedef alki kalkis yapamasinlar sonra sehri bombala once havalanlarini vur f35, ler kalkis yapamasin ve hurdaya donsun ve limanlarini vur nasil akil edemiyonuz

Yorum Beğen52
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