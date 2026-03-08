İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci haftasına girerken, Tahran'da ilk kez petrol depolama alanları ve rafineri tesisleri hedef alındı ve kentte büyük yangınlar çıktı. Aynı saatlerde İran'a ait bir İHA'nın Bahreyn'deki deniz suyu arıtma tesisine isabet ettiği bildirildi. İranlı yetkililer ABD'nin Keşm Adası'ndaki içme suyu tesisini bombaladığını savunurken, ülkede yeni dini liderin seçildiği ancak güvenlik nedeniyle isminin açıklanmayacağı ifade edildi.

TEL AVİV'DE YENİDEN SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesini önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu aktarıldı.

Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

İran misillemesi nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler devreye girerken gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

FÜZELER TEL AVİV'E DÜŞTÜ

Hava savunma sisteminden kaçan bazı füzelerin İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düştü. Tel Aviv'de ciddi hasar meydana gelirken patlamalar nedeniyle büyük bir çukur oluştuğu da görüldü. Ayrıca yaralıların oldüğü da ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com