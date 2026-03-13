Haberler

İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 14. gününde Tel Aviv yönetimi sert bir misillemeyle karşılaştı. Tahran'da art arda patlamaların sonrasında İran, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesini füzelerle vurdu. İlk belirlemelere göre 59 kişi yaralanırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tüm gizleme çabasına rağmen bölgeden gelen fotoğraflar saldırının vahametini gözler önüne serdi.

Dünyayı tedirgin eden savaş 14. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'in gece yarısı Tahran'a düzenlediği hava saldırılarına sert bir misilleme geldi.

Başkent Tahran'da art arda yaşanan patlamalar sonrası İran, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesini onlarca füzeyle vurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi. İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

Füze saldırılarının hedefi olan Zarzir beldesinden gelen görüntüler ise saldırının vahametini gözler önüne serdi. Bölgeden servis edilen karelerde ev ve arabaların küle döndüğü, binalarda dev delikler oluştuğu dikkatlerden kaçmadı.

NETANYAHU GİZLEMEYE ÇALIŞTI AMA...

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkedeki yıkımın boyutuna ilişkin bilgilerin sınırlı paylaşılması yönünde medya ve bazı yetkililere talimat verdiği iddiaları da gündeme geldi. Bu iddiaların konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, İsrail'deki son duruma ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilim her geçen gün artıyor. Uzmanlar, savaşın yedinci gününde tarafların saldırılarını genişletmesiyle çatışmanın daha büyük bir bölgesel krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

