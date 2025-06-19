İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü
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İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü
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İsrail savaşın 7. gününde Arak nükleer tesisini hedef alırken İran'ın misillemesi ise hayli ağır oldu. Ramat Gan kentindeki İsrail borsa binasını balistik füzelerle vuran İsrail'in saldırısının ardından servis edilen görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. İran'ın sabah düzenlediği saldırılarda en az 65 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İRAN'DAN İSRAİL'E AĞIR MİSİLLEME

İsrail ile İran arasındaki savaşın 7. günü ise hayli şiddetli başladı. Arak nükleer tesisini hedef alan İsrail'e sabah saatlerinde İran ordusundan çok ağır bir misilleme geldi.

İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

BORSA BİNASI ENKAZA DÖNDÜ

Soroka Hastanesi'ni füzelerle vuran İran ordusunun ikinci hedefi ise İsrail borsa binası oldu. Bölgeden servis edilen görüntülerde borsa binasının enkaza döndüğü görüldü. İran'ın bu sabah düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 65 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Enkazın bol olsun itrail

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Bence İtrail savaşın gerçek bilançosunu saklıyor.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

oyyyyy ne güzel haber bunlar yüreğim serinledi birazcık

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGenco:

Bina enkaza dönmüş fakat 65 yaralı var ve bu yaralıların hepsi de ölmemeye yemin etmiş :))))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSer_hat:

Yalanınızı zikim.bina bitmiş,sadece 65 yaralı mı var?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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