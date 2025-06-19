İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 224 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füzeler nedeniyle İsrail'de en az 24 kişi hayatını kaybetti.

İRAN'DAN İSRAİL'E AĞIR MİSİLLEME

İsrail ile İran arasındaki savaşın 7. günü ise hayli şiddetli başladı. Arak nükleer tesisini hedef alan İsrail'e sabah saatlerinde İran ordusundan çok ağır bir misilleme geldi.

BORSA BİNASI ENKAZA DÖNDÜ

Soroka Hastanesi'ni füzelerle vuran İran ordusunun ikinci hedefi ise İsrail borsa binası oldu. Bölgeden servis edilen görüntülerde borsa binasının enkaza döndüğü görüldü. İran'ın bu sabah düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 65 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.