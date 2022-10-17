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İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

Dünya Haberleri

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken, Rus güçleri bu sabah erken saatlerden Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İran kamikaze drone'ları ile vurdu. Saldırı sonrası birçok binadan dumanlar yükselirken, belediyeden halka "Sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı. Öte yandan internete düşen bir videoda, kamikaze drone'ların Kiev'e düştüğü anlar ve askerlerin kentin üzerinde gezen drone'lara uzun namlulu silahlarla karşılık verdiği anlar yer aldı.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bugünlerde tansiyon epey yüksek. Ukrayna ordusu Rusya için büyük öneme sahip Kırım Köprüsü'nü patlattı. Rusya ise intikam için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. 10 Ekim'deki saldırılarda onlarca insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

Kiev bu sabah da bomba sesleriyle güne başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtip "Çok sayıda binada hasar var. Ekipler olay yerinde" dedi.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

Rusya'nın İran'ın verdiği kamikaze drone'ları ile Kiev sokaklarını yangın yerine çevirdiği anlarda Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, halka hava alarmlarını dikkate alarak sığınaklarda kalmaları çağrısı yaptı.

İran'ın kamikaze drone'ları Kiev'i böyle vurdu! Ukrayna ordusunun silahla müdahalesi sonuç vermedi

Öte yandan internete düşen ve kısa sürede viral olan bir videoda, Rusya'nın Kiev'i İran'ın kamikaze drone'ları ile vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde drone'ların bir eve düştüğü ve binadan dumanlar yükseldiği görülürken, son gelen bilgilere göre evde bulunan bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Video ayrıca Ukrayna ordusunun şehrin üstünde dolanan drone'lara uzun namlulu silahlarla müdahale etmeye çalıştıkları görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Kiev İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Can :

İhalara sihalara ülkemizde çamur atıp kötüleyen hainler iyi baksın habere, bence geleceğin savaş uçakları olup savaşın kaderini belirleyeceklerdir.

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Umit Cetin:

bizde amerikaya güvenim iş yapsaydık bizimde sonumuz böyle olacaktı herşey ekonomi değil

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