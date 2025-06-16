İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
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İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
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İran'ın İsrail'e gece boyunca fırlattığı balistik füzelerin bir kısmı Tel Aviv'e isabet ederken, bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı. Tel Aviv kentindeki binalara hasar meydana gelirken bazı İsrailliler, evlerine giremedi.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

YIKIM ÇOK AĞIR

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! İşte bu sabah Tel Aviv

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

25 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu noktaların bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre biri ağır 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! İşte bu sabah Tel Aviv

TEL AVİV'DEN İLK GÖRÜNTÜLER

İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Tel Aviv kentindeki binalara isabet etti. Saldırılar nedeniyle bazı binalar yıkıldı veya ağır hasar gördü. Bazı İsrailliler, saldırılar nedeniyle evlerine giremedi. İsrailli ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! İşte bu sabah Tel Aviv

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! İşte bu sabah Tel Aviv

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler

İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
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