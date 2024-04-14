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İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

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İran, Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yaparak İsrail'e gece saatlerinde "Gerçek Vaat" operasyonu başlattı. Saldırıda 300'e yakın füze ve İHA kullanılırken, dünya basınına düşen bazı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

İSRAİL'E ATILAN FÜZELER IRAK'A DÜŞTÜ

İran'ın gece saatlerinde başlattığı saldırıda bazı füzeler İsrail yerine Irak'a düştü. Erbil'in Revandiz kasabasına düşen söz konusu füzelerin fotoğrafları da ortaya çıkarken bir intihar dronunun elektrik tellerine takıldığı görüntü dünya medyasında ses getirdi.

İran'ın füzeleri İsrail'e değil Irak'a düştü! Elektrik tellerine takılan dronun görüntüsü gündem oldu

İRANLI YETKİLİLER SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bildiri yayınlayan Devrim Muhafızları Ordusu, İHA'lar ve balistik füzeler ile düzenlenen saldırıda İsrail'i ait birçok hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Bildiride, "Siyonist İsrail rejimini cezalandırmak ve ülkenin haklarını güvence altına almak amacıyla, İşgalci İsrail'e ait önemli birçok askeri hedef ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları ile başarılı bir şekilde hedef alınarak imha edildi" denildi.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINDAN ABD YÖNETİMİ DOĞRUDAN SORUMLUDUR"

İsrail'in muhtemel İran saldırısına ilişkin ABD'nin uyarıldığı vurgulanan bildiride, Washington yönetiminin İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir girişime katılması durumunda İran'ın bir kez daha sert karşılık vereceği ifade edildi. Bildiride, "İsrail'in saldırganlığından ve eylemlerinden ABD yönetimi doğrudan sorumludur. ABD yönetimi İsrail saldırganlığını engellemez ise bunun sonuçlarına Washington yönetimi de katlanmak zorunda" ifadeleri yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail Irak İran Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Mikail şahin:

Cok gülünç ve korkaksın iran palyocoya döndün

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Doğuş:

İntihar dronu İntihar etmiş

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