İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerini füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın füzeli misillemelerinin ardından önce İsrail'in kuzeyinde daha sonra başkent Tel Aviv'in de bulunduğu orta kesimi ile Kudüs bölgesinde sirenler çaldı.

ÇOK BAŞLIKLI FÜZELER İSRAİL'İN MERKEZİNE DÜŞTÜ

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarından patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını ve İsrail'in merkezindeki Bat-Yam, Holon ve Yehud başta olmak üzere çeşitli bölgelere füze parçalarının düştüğünün görüldüğünü aktardı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Tel Aviv çevresinde 6 bölgeye bomba isabet ederken düşen çok başlıklı füze parçaları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi. İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv çevresinde 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

KORUNAKLI ALANDA DEĞİLLERDİ

Açıklamada, Yehud isimli bölgede ölen 2 kişinin yabancı işçi olduğu, diğer bölgelerde ise 2'si orta 1'i hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail basını, füzenin isabet etmesi sonrasında şarapneller nedeniyle hayatını kaybeden 2 işçinin korunaklı alanda olmadığına işaret etti.

BİR KİŞİ DE SİRENLER YÜZÜNDEN KAL KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Öte yandan haberde, İsrail'in kuzeyinde, 20'li yaşlarda bir kişinin sirenlerin çalması sonrasında kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, isabet olan bölgelerde askerlerin kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtilirken söz konusu bölgelerin görüntülerinin yayımlanmaması ve paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.