İran'ın füzelere yazdığı mesaj gündem yarattı

İran ile İsrail ve ABD arasında tırmanan gerilim sürerken İran ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. İranlı askerlerin bazı füzelere İngilizce olarak "Epstein Adası kurbanlarının anısına" ifadelerini yazdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İranlı askerlerin hazırlanan füzelere İngilizce mesajlar yazdığı görülüyor. Mesajlardan birinde "In memory of the victims of Epstein Island" (Epstein Adası kurbanlarının anısına) ifadesi yer aldı.

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, mesajın ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendirilen ve yıllardır tartışma konusu olan Epstein Adası skandalına gönderme yaptığı değerlendirildi.

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını istismar etmek ve insan ticareti ağı kurmakla suçlanmış, 2019 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından cezaevinde hayatını kaybetmişti. Epstein'ın Karayipler'deki özel adasında birçok güçlü isimle bağlantılı istismar ağı kurduğu iddiaları dünya kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

İranlı askerlerin füzelere yazdığı mesajın, Batı'daki bu skandala gönderme niteliği taşıdığı yorumları yapıldı.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki askeri gerilim son haftalarda hızla tırmanırken bölgede karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik devam ediyor. Taraflardan henüz füzelere yazılan mesajla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.