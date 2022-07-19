İran'ın dini lideri Hamaney'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmî ziyarette bulunmak üzere gittiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmî törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

"HERHANGİ BİR SALDIRI TERÖRİSTLERE FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

İran devlet televizyonu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Suriye zirvesi için Tahran'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Suriye'ye askeri bir saldırının bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söylediğini aktardı. Habere göre Hamaney, "Suriye'ye yapılacak herhangi bir askeri saldırı bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır" dedi.

OPERASYON SİNYALİ ABD VE RUSYA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyinde dört operasyon düzenleyen Türkiye, sınır boyunca 30 kilometrelik (20 mil) derin "güvenli bölgeleri" genişletmek için daha fazla askeri operasyon başlatacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklamaları başta bölgede aktif olan ABD ve Rusya'nın tepkisini çekmişti. Bölgede aktif olan bir diğer ülke olan İran'ın ise bugün gerçekleşecek görüşmelerde Suriye için arabuluculuk yapmaya çalışacağı duyurulmuştu.

ERDOĞAN-REİSİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

Tahran'daki ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ortak bir basın toplantısı da düzenledi. Reisi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliği ve yatırımlara değinirken, "Türkiye ile ortak sanayi projeleri, bilim teknoloji alanında ortaklıklar da müzakere konularımızın arasındaydı. İki ülke arasındaki mevcut doğalgaz anlaşmasının da süresinin uzatılması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede doğalgaz ihracat hacmimiz de artacaktır" dedi.

"BİZ BATI GİBİ TERÖRİST AYRIMI YAPMIYORUZ"

Reisi, "Terörizm ve uyuşturucu ile mücadele konularında da görüşmeler yaptık. Terör örgütleri ülkeler için farklılık gösteriyor ama her kim sınırlarımız veya ülkelerimiz için tehlike oluşturuyorsa bunlar teröristtir. Batı gibi biz terörist ayrımı yapmıyoruz. Hangi başlık altında olursa olsun, teröristlerin güvenliği tehlikeye atmasına izin verilmemelidir" dedi. Suriye konusuna da değinen Reisi, "Özellikle her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulamıştır." dedi. Reisi, "İki ülke arasındaki iyi ilişkiler, bölgenin iki güçlü ülkesidir ve bu iki ülkenin iş birliği bölgenin güvenliğinin artmasını sağlayacaktır. Bugün görüşmelerde bu konuları da ele aldık. Konuyla ilgili irademizi ortaya koyduk" dedi.

ERDOĞAN: İRAN İLE TİCARET HACMİNİ ARTIRACAĞIZ

Reisi'nin ardından söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Erdoğan, "Reisi'nin de dediği gibi komşularla iyi ilişkiler kurmayı çok değerli buluyorum. İki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma isteğimiz vardı. Ancak maalesef pandemi nedeniyle bu hedefimizin gerisinde kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile hedeflediğimiz rakama ulaşacağız. Savunma sanayinde atacağımız adımlarla da bu süreci hızlandırmamız mümkün" dedi. Erdoğan, "Terörle mücadelemiz büyük önem arz ediyor. PKK-PYD-YPG ve FETÖ iki ülke için de sorundur ve huzur bozan baş belalarıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜÇLÜ ZİRVEYE KATILACAK

Öte yandan bugün Tahran'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak. On yılı aşkın bir süredir kaosun ve şiddetin hüküm sürdüğü Suriye'de İran ve Rusya yönetimleri Beşar Esad'ı desteklerken Türkiye ise muhalifleri destekliyor.