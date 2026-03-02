İran İHA'sı Kıbrıs'ta İngiliz üssüne düştü, iki İHA engellendi

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis İran'a ait bir insansız hava aracının 1 Mart'ta Kıbrıs'taki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssüne düştüğünü açıkladı.

Olayın hemen öncesinde İngiltere Savunma Bakanlığı, Pazar gecesi Kıbrıs'taki bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı" ile hedef alındığını açıklamıştı.

Bakanlık, silahlı kuvvetlerin gece yarısı civarında Kıbrıs'taki RAF Akrotiri üssüne düzenlenen saldırıya karşılık verdiğini bildirdi.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Savunma Bakanlığı, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeyde ve üs, halkımızı savunmak için gerekeni yaptı" açıklamasında bulundu.

Yerel saatle öğleden sonra, Akrotiri'de yine sirenler çaldı ve bir İngiliz savaş uçağı havalandı.

Bir Kıbrıs hükümeti Sözcüsü, üsse yönelen iki insansız hava aracına müdahale edildiğini belirtti.

Kıbrıs'taki İngiliz üssüne saldırılar Başbakan Keir Starmer'ın ABD'nin İran'ın füze rampalarına yönelik "savunma" amaçlı saldırılar için İngiliz askeri üslerinin kullanılması yönündeki talebini kabul ettiğini duyurmasından sonra başladı.

İngiltere'nin "Irak'ın hatalarından" ders çıkardığını söyleyen Starmer, İran'a yönelik ilk saldırılara katılmadığını ve "bugün de muharip eylemlere katılmayacağını" belirtmişti.

Başbakan, ABD'nin talebini kabul etme kararının temelinde müttefiklerin kendilerini "kolektif olarak savunması" ve İngilizleri koruma isteğinin yattığını belirtti.

Savunma Bakanlığı üssün ve personelin "normal şekilde faaliyetlerine devam ettiğini" belirtti.

Kıbrıs'ta Birleşik Krallık'a ait iki üs bölgesi Akrotiri ve Dikelya'yı yöneten Egemen Üs Bölgeleri Yönetimi, "önemli olmayan personelin geçici olarak tahliye edilmesinin planlandığını" doğruladı.

Açıklamaya göre tahliye kararı yalnızca askeri üs için olacak.

Yakında bulunan Akrotiri köyünde yaşayanların köyü terk etmelerine gerek olmadığı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides tarafından saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Von der Leyen, "Kıbrıs Cumhuriyeti hedef olmasa da şunu açıkça belirtmek isterim: Herhangi bir tehdit karşısında, üye devletlerimizin yanında topluca, kararılılıkla ve tereddütsüz bir şekilde duruyoruz" dedi.

Savunma Bakanı Jon Healey 1 Mart'ta yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki İngiliz askerlerinin ve sivillerin İran tarafından "ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları" nedeniye risk altında olduğunu söyledi.

Healey, daha önce ayrı bir olayda Kıbrıs'a doğru iki balistik füze ateşlendiğini ancak Kıbrıs'ın hedef olmadığından "oldukça emin" olduğunu söyledi.

Kıbrıs hüküeti sözcüsü daha sonra Keir Srarmer'ın ülkenin cumhurbaşkanı Christodoulides ile telefon görüşmesi yaparak "Kıbrıs'ın hedef olmadığını açık bir şekilde teyit ettiğini" söyledi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Mart'ta Katar'dan kalkan bir RAF Typhoon uçağı, "savunma amaçlı hava devriyesi" sırasında bir İran insansız hava aracını düşürdü.

Ancak Başbakan Starmer, İngiltere'nin İran'a yönelik ilk saldırılara katılmadığını şimdi de "saldırı eylemlerine katılmayacağını" söyledi.

Geçtiğimiz ay, İngiliz hükümetinin ABD'nin İran'a yönelik olası saldırılarını desteklemek için İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermediği bildirilmişti.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, ABD'nin İran'ın füze rampalarına yönelik saldırılar için İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford ve Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üslerini kullanması muhtemel.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "anlaşma yapmamaya karar vermesi" durumunda iki üssün operasyonlar için kullanmasının "gerekli olabileceğini" söylemişti.

Her iki üs de geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevleri yürütmek için kullanılmıştı.

ABD ve İsrail Cumartesi sabahı erken saatlerde İran'a saldırılar başlattı, Trump İran halkına hükümeti devirme çağrısı yaptı.

İran da, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak da dahil olmak üzere ABD askeri varlığının bulunduğu bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları düzenledi.

Keir Starmer 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İngiliz uçaklarının Ortadoğu'da müttefiklerini ve vatandaşlarını korumak amacıyla yürütülen savunma operasyonu kapsamında "havada" olduğunu ancak İngiltere'nin saldırılarda "hiçbir rol oynamadığını" vurguladı.

Starmer 1 Mart akşamı sosyal medyada yayınladığı video mesajında, İngiliz uçaklarının İran saldırılarını başarıyla engellediğini belirtti.

Körfez'deki müttefiklerinin destek çağrısına yanıt verdiklerini söyleyen Starmer, bölgede en az 200 bin İngiliz vatandaşının bulunduğunu (bunlar arasında yerleşik kişiler, tatilde olanlar ve transit yolcular da bulunuyor) belirtti.

Hükümetinin bu kişileri desteklemek için "elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini" söyledi.

Başbakan, İran'ın saldırılarının "İngiliz vatandaşlarının kaldığı havaalanlarını ve otelleri hedef aldığını" ve 28 Şubat'ta Bahreyn'deki askeri üse düzenlenen saldırının "İngiliz personelini kıl payı ıskaladığını" söyledi.

"Tehdidi durdurmanın tek yolu, füzeleri kaynağında, depolama alanlarında veya füzeleri ateşlemek için kullanılan fırlatma rampalarında imha etmek" diye ekledi.

"Amerika Birleşik Devletleri, bu özel ve sınırlı savunma amacı için İngiliz üslerini kullanma izni talep etti."

"İran'ın bölgeye füze fırlatmasını, masum sivilleri öldürmesini, İngilizlerin hayatını riske atmasını ve olaya karışmamış ülkeleri vurmasını önlemek için bu talebi kabul etme kararı aldık."

İngiltere hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekleyip desteklemediği veya bunların yasal olup olmadığı yönündeki görüşünü net bir şekilde açıklamadı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, Pazar akşamı yayınladıkları ortak açıklamada, İran'ı "ayrım gözetmeksizin ve orantısız" saldırılar düzenlemekle suçladı.

BBC'nin edindiği bilgilere göre, İngiliz hükümeti yetkilileri, bölgedeki hava sahasının açılmaması ihtimalinde, İngiliz vatandaşlarını Ortadoğu'dan tahliye etme planları da hazırlıyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.