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İran'ı savaş korkusu aldı: ABD'yi daha fazla provoke etmeyin

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Suriye, Irak ve Ürdün'de, İran destekli grupların ABD üslerine düzenlediği saldırılar son iki haftadır durdu. ABD'li yetkililere göre, Tahran yönetimi, daha büyük bir savaşın çıkmasından endişe duyduğu için desteklediği gruplara "ABD'yi provoke etmeyin" çağrısı yaptı.

Orta Doğu'da İran destekli grupların ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililere göre Tahran yönetimi, daha büyük bir savaşın çıkmasından kaygılandığı için desteklediği silahlı gruplara "ABD'yi provoke etmeyin." mesajı gönderdi.

İran destekli silahlı grupların Irak, Suriye ve Ürdün'deki ABD askeri üslerine yaptığı saldırıların son haftalarda artması Orta Doğu'da gerilimi artırdı. Son olarak ABD'ye ait Ürdün Suriye sınırında bulunan 350 askerinin bulunduğu Kule 22 adlı üsse, 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

İKİ HAFTADIR ABD ÜSLERİNE SALDIRI YOK

Son iki haftadır ise İran destekli grupların saldırıları kesildi. Konuya ilişkin konuşan ABD'li yetkililere göre İran, daha büyük bir savaşın çıkmasından kaygılandığı için desteklediği gruplara "ABD'yi provoke etmeyin." mesajı gönderdi.

İRAN YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ TANITTI

Öte yandan ABD'li yetkililerin açıklama yaptığı sıralarda İran, Arman anti-balistik füze sistemi ve Azerheş alçak irtifa hava savunma sistemlerini tanıttı.

Arman anti-balistik füze sisteminin 120 ila 180 kilometre mesafedeki ve 27 kilometre yükseklikteki 12 hedefe aynı anda karşı koyabildiği, Azerheş füze sisteminin ise atışa hazır 4 füzeyle 50 kilometre mesafeye kadar alçak irtifadaki hedefleri tespit ederek yok edebildiği aktarıldı.

İRAN, ABD ÜSLERİNE SALDIRIYOR

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Irak, Suriye ve Ürdün'de ABD askerlerine yönelik en az 170 saldırı gerçekleşti.

Son olarak ABD'ye ait Ürdün Suriye sınırında bulunan 350 askerinin bulunduğu Kule 22 adlı üsse, 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. ABD yönetimi, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutarak, 2 Şubat'tan itibaren Suriye ve Irak'ta 85'ten fazla hedefe hava saldırısı düzenleyerek karşılık vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD üssüne yapılan saldırıya verilecek karşılığın çok katmanlı ve zamana yayılmış olarak "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Dünya

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