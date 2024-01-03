İran Dışişleri Bakanı, Aruri suikastının bölge ülkeleri için ciddi bir alarm olduğunu söyledi

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi İHA saldırısında öldürmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan el-Aruri'ye düzenlenen suikastın bölge ülkeleri için "ciddi bir alarm" olduğunu söyledi.

Amir-Abdollahian, X kanalına yaptığı açıklamada, " İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturuyor." dedi.

Arouri suikastının, İsrail'in "haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını" kanıtladığını da sözlerine ekledi.

El Aruri suikastı nedeniyle "Hamas Siyasi Büro Başkanı Şeyh İsmail Haniye'ye, bu kurtuluş hareketinin üyelerine ve cesur Filistin halkına taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Salı akşamı İsrail insansız hava aracı, Hamas grubunun başkan yardımcısı Salih el Aruri'ye Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve grubun askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın iki komutanına suikast düzenledi.

Arouri, Gazze çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hamas lideriydi.

İsrail, Filistinli Hamas grubunun 7 Ekim'deki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze Şeridi'ne aralıksız hava ve kara saldırıları başlattı.

Gazze sağlık otoritelerine göre o zamandan beri en az 22.185 Filistinli öldürüldü ve 57.035 kişi de yaralandı. Hamas saldırısında ise yaklaşık 1.200 İsraillinin öldüğüne inanılıyor.