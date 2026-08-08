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Arakçi: ABD Ordusuna Karşı Hazırız, İslam Dünyasına Birlik Çağrısı

Arakçi: ABD Ordusuna Karşı Hazırız, İslam Dünyasına Birlik Çağrısı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ordusuna karşı hazır olduğunu ve gücünü kanıtladığını belirterek, İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Arakçi, Müslümanların birlikte durması halinde dış aktörlerin yarattığı zorluklarla başa çıkılabileceğini ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin 'dünyanın en pahalı ordusu' olarak nitelendirdiği ABD ordusuna karşı hazır olduğunu ve gücünü kanıtladığını belirterek, İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ülkesinin askeri kapasitesine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, açıklamasında ABD ordusuna göndermede bulunarak İran Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en pahalı ordusuna karşı hazırlığını, yeteneğini ve gücünü sergilediğini ifade etti.

Mesajında İslam dünyasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Arakçi, "Müslümanlar bir arada durduğunda, kötü niyetli dış aktörlerin yarattığı her türlü zorlukla başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, artık yalnızca kendi güçlerine güvenme ve gerçek kardeşliği kucaklama zamanının geldiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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