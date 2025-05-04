İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vur" emri sonrası İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün beklenmedik bir saldırı yaşandı.

İSRAİL'İN KALBİNİ VURDULAR

İran destekli Husiler'in Yemen'den ateşledikleri balistik füzeler İsrail'in kalbi Tel Aviv'deki ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion'u vurdu.

HAVALİMANINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Bölgeden servis edilen görüntülerde Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

Öte yandan saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

ÜLKE GENELİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, Husilerin balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını da aktarırken söz konusu görüntüyü X hesabından da paylaştı.