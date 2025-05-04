İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu
Yemen'deki İran destekli Husiler'in ateşlediği balistik füze, İsrail'in en büyük havaalanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına düştü. Servis edilen görüntülerde havalimanından dumanlar yükseldiği görülürken İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vur" emri sonrası İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün beklenmedik bir saldırı yaşandı.
İSRAİL'İN KALBİNİ VURDULAR
İran destekli Husiler'in Yemen'den ateşledikleri balistik füzeler İsrail'in kalbi Tel Aviv'deki ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion'u vurdu.
HAVALİMANINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Bölgeden servis edilen görüntülerde Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.
İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI
Öte yandan saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.
ÜLKE GENELİNDE SİRENLER ÇALDI
İsrail ordusu, Husilerin balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını da aktarırken söz konusu görüntüyü X hesabından da paylaştı.