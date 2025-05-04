İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler'in ateşlediği balistik füze, İsrail'in en büyük havaalanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı yakınlarına düştü. Servis edilen görüntülerde havalimanından dumanlar yükseldiği görülürken İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vur" emri sonrası İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ederken bugün beklenmedik bir saldırı yaşandı.

İSRAİL'İN KALBİNİ VURDULAR

İran destekli Husiler'in Yemen'den ateşledikleri balistik füzeler İsrail'in kalbi Tel Aviv'deki ülkenin en büyük havalimanı olan Ben Gurion'u vurdu.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

HAVALİMANINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Bölgeden servis edilen görüntülerde Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI DOĞRULADI

Öte yandan saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, füze savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve havalimanındaki hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

ÜLKE GENELİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, Husilerin balistik füze saldırısının ardından ülke genelinde sirenlerin çaldığını da aktarırken söz konusu görüntüyü X hesabından da paylaştı.

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu

İran destekli Husiler, İsrail'in en büyük havaalanını vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

adamsın yemen

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

dedim hele komple yok inşallah yok olur ama bu garibanlar şu zalimle baş etmesi mucize hatta mucize bile gelse yinede başaramaz çünkü kafir herzaman Aklı ile hareket etti

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Husilerde İran desteği falan kalmadı tek başlarına hareket ediyorlar ..

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Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Her gün gazzelilerinin yaşadığını 5 dakika yaşamışlar görsünler ne insanlık dışı bir şey yaptıklarını ama onlarda nerde ı kalp vicdan

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Mağduru oynamak için İtrail yaptiriyor!Hitlere kendi halkını katlettiren de siyonistlerdir!!!Bunu herkes bilmez..

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Yemen e bağış yapamıyor muyuz ? para ve silah desteği verilmeli yemene

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