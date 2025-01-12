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İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'de nüfuzunu kaybeden İran'ın terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü verdiği iddia edildi. Terör örgütünün bu dronları Türkiye'nin İHA, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanmak için istediği ve anlaşmanın Irak'ta bir pazarda gerçekleştiği ifade ediliyor.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de nüfuzunu kaybeden İran, terör örgütleri üzerinden yeniden etkinlik kazanma faaliyetlerine devam ediyor.

YENİ BİR DRON ANLAŞMASI

İran'ın bu çerçevede Türk İHA, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanılmak üzere terör örgütü YPG/PKK ile yeni bir dron anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye'nin yeni sevkiyatları tespit etmesi durumunda askeri müdahalede bulunacağının kesinleşmesi, İran-YPG/PKK iş birliğini de çıkmaza soktu.

PAZAR YERİNDE GİZLİ GÖRÜŞME

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Irak'taki bir pazarda İranlı yetkililer ile terör örgütü YPG/PKK mensupları arasında gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'nın 2 bin adet kamikaze dron talep ettiği öğrenildi. Ancak İran tarafından, sadece 1500 adet dron temin edilebileceği belirtildi. Taraflar, 1500 sayısı üzerine anlaşıp el sıkışsa da teslimat konusunda ciddi sorunlar yaşandı.

PARÇA PARÇA SOKMA PLANI

Kuzey Irak'ta teslim edilmesi planlanan sevkiyat, Türkiye'nin sınır bölgesindeki hassas takibi ve olası bir teslimat için vur kararını alması üzerine iptal edildi. Dron teslimatını engelleyen Türkiye'nin baskısı, YPG/PKK'yı farklı yöntemler aramaya itti. Terör örgütü, dronların parça parça Suriye'ye sokulması yönünde bir strateji izliyor. Bu strateji, hem teslimatı gizlemek hem de Türkiye'nin hassas takibinden kaçınmak amacıyla geliştirildi. Ancak bu planlamanın başarısı da belirsizliğini koruyor.

İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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