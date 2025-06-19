İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

İsrail ile İran arasındaki savaşta 7. gün hayli şiddetli çatışmalara sahne oluyor. İsrail'in bu sabah Arak Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıya İran'dan misilleme dakikalar içinde geldi.

HASTANE ENKAZA DÖNDÜ

İsrail'in birçok noktasını balistik füzelerle vuran İran ordusu, Sonoka Hastanesi'nin ağır hasar almasına neden oldu. Servis edilen görüntülerde hastanenin enkaza döndüğü görülürken, personel ve hastaların panikle sağa sola kaçıştıkları anlar yer aldı.

GAZZE'DEN GİDEN YARALI ASKERLER TEDAVİ GÖRÜYORDU

Tehlikeli madde sızıntısı endişesi nedeniyle Soroka Hastanesi'nin tamamen boşaltılmasına karar verildi. İran füzelerinin isabet ettiği hastanede Gazze'den giden yaralı askerlerin tedavi gördüğü bilgisini verdi.

BORSA BİNASINI DA VURDULAR

İsrail'in Sonoka hastanesinin ardından bir sonraki hedefi ise borsa binası oldu. İsrail medyası, İran'ın bu sabah düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.