İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
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İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
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İsrail-İran savaşında 7. gün hayli şiddetli başladı. İsrail'in Arak nükleer tesisine yönelik saldırısına misilleme yapan İran ordusu, Sonoka Hastanesi ve borsa binasını füzelerle vurdu. İran'ın bu sabah düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İsrail'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

İsrail ile İran arasındaki savaşta 7. gün hayli şiddetli çatışmalara sahne oluyor. İsrail'in bu sabah Arak Nükleer Tesisi'ne düzenlediği saldırıya İran'dan misilleme dakikalar içinde geldi.

İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

HASTANE ENKAZA DÖNDÜ

İsrail'in birçok noktasını balistik füzelerle vuran İran ordusu, Sonoka Hastanesi'nin ağır hasar almasına neden oldu. Servis edilen görüntülerde hastanenin enkaza döndüğü görülürken, personel ve hastaların panikle sağa sola kaçıştıkları anlar yer aldı.

İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

GAZZE'DEN GİDEN YARALI ASKERLER TEDAVİ GÖRÜYORDU

Tehlikeli madde sızıntısı endişesi nedeniyle Soroka Hastanesi'nin tamamen boşaltılmasına karar verildi. İran füzelerinin isabet ettiği hastanede Gazze'den giden yaralı askerlerin tedavi gördüğü bilgisini verdi.

İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

BORSA BİNASINI DA VURDULAR

İsrail'in Sonoka hastanesinin ardından bir sonraki hedefi ise borsa binası oldu. İsrail medyası, İran'ın bu sabah düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDağların Yargici:

Kim Ne derse desin demir kubbe dunyanin en iyi hss dir. bu sistemin projesine ulaşılmalı artik nasil olacaksa turkiyeyese şart , turk hava sahasini koruyabilecek en iyi sistem demir kubbedir , yok çelik kubbeymiş yok hisar yok siper bunlar kandirmaca boş

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme224
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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

KISASA KISAS. HOŞ BİRŞEY OLMASADA O İTRAİL HAK EDİYOR KATİL İTLER.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Zeki Sömer:

eline sağlık iran var ol ????

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıÖzgür Köşe:

Hastane değil borsa binası

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıfrrs986xst:

İsrail yine fitili yaktı masumlar ölüyor Gücün varsa meydanda konuş Bu halkların ahı sizi yakar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
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