Haberler

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyon başlatmasının ardından İran İsrail'e ve Körfez'deki ABD üslerine füze saldırıları düzenledi. Bahreyn'de ABD üssünden dumanlar yükselirken İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" tehdidi yapıldı.

  • ABD ve İsrail, İran'a yönelik bir operasyon başlattı.
  • İran, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine saldırılar düzenledi.
  • İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, ABD ve İsrail'e yardım eden üslerin hedef alınacağını açıkladı.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Sabah saatlerinde Kudüs'te sirenler çalarken, İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Saldırılara ilişkin ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, İran'a büyük operasyon başlattı." dedi. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e ve ABD üslerine füzeler ateşlendi.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

BAHREYN'DE ABD ÜSSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

AFP, Bahreyn'in başkenti Manama'dan patlama sesleri yükseldiğini duyurdu. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde ise Bahreyn'deki ABD donanma üssünden dumanlar yükseldiği kaydedildi. Bahreyn, kendi topraklarında bir saldırı yaşandığını doğrularken, bölgeden gelen ilk görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İRAN, ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNİ VURUYOR

İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri yükseldi. Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirirken, Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise Abu Dabi'de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Katar'dan yapılan ilk resmi açıklamada ülkeyi hedef alan tüm füzelerin düşürüldüğü belirtildi.

İRAN'DAN SERT UYARI

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı