İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Sabah saatlerinde Kudüs'te sirenler çalarken, İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Saldırılara ilişkin ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, İran'a büyük operasyon başlattı." dedi. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e ve ABD üslerine füzeler ateşlendi.

BAHREYN'DE ABD ÜSSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

AFP, Bahreyn'in başkenti Manama'dan patlama sesleri yükseldiğini duyurdu. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde ise Bahreyn'deki ABD donanma üssünden dumanlar yükseldiği kaydedildi. Bahreyn, kendi topraklarında bir saldırı yaşandığını doğrularken, bölgeden gelen ilk görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İRAN, ABD'NİN ASKERİ ÜSLERİNİ VURUYOR

İran Devrim Muhafızları Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine eş zamanlı saldırılar düzenliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri yükseldi. Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren sesleri duyulduğunu bildirirken, Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise Abu Dabi'de şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Katar'dan yapılan ilk resmi açıklamada ülkeyi hedef alan tüm füzelerin düşürüldüğü belirtildi.

İRAN'DAN SERT UYARI

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" açıklamasını yaptı.

