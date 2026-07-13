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Bekayi: İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca

Bekayi: İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına tepki göstererek, İran'ın saldırılara karşı kendisini savunduğunu ve bu nedenle suçlanmasının haksız olduğunu belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, " İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sayfasında yer alan ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM'ye tepki gösterdi. Bekayi, "İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini öne süren Bekayi, "İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında ve uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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