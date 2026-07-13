Yüz binlerce öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor: LGS'de tercih başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında tercih başvurularının 13-27 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacağını duyurdu. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar için toplam 20 tercih yapabilecek; sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.
- LGS tercih başvuruları 13-27 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılacak.
- Öğrenciler yerel yerleştirme (en fazla 5 okul), merkezi sınavla öğrenci alan okullar (en fazla 10) ve pansiyonlu okullar (en fazla 5) olmak üzere toplam 20 okul tercih edebilecek.
- Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2024'te açıklanacak.
Liselere Geçiş Sistemleri'nin ( Lgs ) tercih başvurularının 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları, bugünden itibaren 27 Temmuz'a kadar e-Okul üzerinden yapılacak.
ÜÇ GRUPTA TERCİH YAPILABİLECEK
Adayların; yerel yerleştirme, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabileceği belirtildi.
İlk olarak yerel yerleştirme ekranı açılacak ve öğrenciler burada en fazla 5 okul tercih edebilecek. İlk 3 tercihin kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak.
Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan adaylar, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul seçebilecek.
Böylece öğrenciler toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirmeye esas nakiller ise iki dönemde gerçekleştirilecek; her dönemde merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3 tercih yapılabilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih sürecinin 13-27 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.