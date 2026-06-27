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İran'dan ABD'nin hava saldırılarına kınama: Ateşkes anlaşmasının ihlali

İran'dan ABD'nin hava saldırılarına kınama: Ateşkes anlaşmasının ihlali
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin güney kıyılarına düzenlediği hava saldırılarını BM Şartı'nı ihlal ettiği gerekçesiyle kınadı ve meşru müdafaa hakkını vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güney kıyılarına düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, bu durumun Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve mutabakat zaptının açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. ABD ordusunun dün akşam İran'ın güney kıyılarındaki kıyı gözetleme tesislerini hedef alan saldırılarının kınandığı açıklamada, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının birinci maddesinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Öte yandan, İsrail'in de ABD ile koordineli olarak Lübnan'a saldırdığı ve bunun da anlaşmayı ihlal ettiği ifade edildi.

BM Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran'ın meşru müdafaa hakkına vurgu yapılan açıklamada, ülkenin egemenliği, güvenliği ve ulusal çıkarlarının tüm güçle savunulacağı belirtildi. Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD güçlerine ait hedeflere yönelik savunma amaçlı saldırıları bu temelde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Meydana gelen durumun sonuçlarından ABD'nin ve bu saldırılara suç ortaklığı yapan tarafların sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkelere iyi komşuluk ilkelerine uyma çağrısı yapılarak, topraklarının ve imkanlarının İran'a yönelik saldırılarda kullandırılmasının engellenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kurumlara, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal etmesi karşısında sessiz kalmamaları, bölgesel barış ve güvenlik konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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