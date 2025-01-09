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İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

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İran'ın Türklerin yoğunlukla yaşadığı Tebriz şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in poster ve afişleri asıldı. Afişlerde yer alan "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazıları dikkat çekti.

27 Kasım'da HTŞ öncülüğünde muhalif gruplar operasyonlarına başlayarak 12 gün gibi kısa bir sürede Suriye'nin başkenti Şam'a giriş yaptı. Muhaliflerin operasyonları sonucu 61 yıllık Baas rejimi sona ererken, Beşar Esad da ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçtı.

DÜNYANIN GÖZÜ SURİYE'DE

Esad sonrası Suriye'de yaşanan yeni dönem ise yakından takip ediliyor. Türkiye de Suriye'deki yeni yönetimle sıcak temaslarını sürdürürken, yaşanan gelişmeler dünya kamuoyu tarafından da dikkatle izleniyor.

İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Suriye'de yaşananların ardından Beşar Esad'ın destekçisi olan İran'ın yoğunlukla İran Azerilerinin yaşadığı Tebriz şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

"ŞAM FATİHİ ERDOĞAN"

Türklerin yoğunlukla yaşadığı bölgede sokaklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in posterleri ve afişleri asıldı.

İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

Afişlerde ise "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazılarının yer alması dikkat çekti.

İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıSelim Keskin:

doğru. kıymetini bilen biliyor. bizimkiler geç farkedecek.

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Haber YorumlarıMGk:

Biz de ki Şarapçılar şok :)

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Haber YorumlarıYener Sengul:

Sıra iranı özgürleştirmeye geldi,,,

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Adamların cumhurbaşkanısın tabi ki sever posterini asarlar milletin içinden geçtin

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

YAKINDA HARİTALAR DEĞİŞİYOR VE YENİ BİR DEVLET KURULUYOR ( BİRLEŞİK TÜRKİYE CUMHURİYETLERİ ) PERŞEMBENİN GELECEĞİ ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN BELLİ OLDUĞU GİBİ TOPLAM NÜFUS 300 MİLYONA YAKLAŞACAK ŞİMDİDEN BU NOTUMU NOT EDİN ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

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Haber YorumlarıRevolver:

güzel komedi yapmışlar.. suriye fatihiymiş. :))) suriyeliler bizi fethetti .. abd sınırımıza sıfır noktada kobanide üs kuruyor.. ve şam çook uzakta kalıyor

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Troller çağ atlamış . Nasılsa bizim makarnacılar bunu yer deyip iki trol afiş asmış , şimdi de vatan , bayrak , Sakarya demeye başlarlar . Ben neye şaşıyorum biliyor musunuz ? Sanki vatan , bayrak , Sakarya kendi tapulu malları ,

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

mollalar buna çok bazulacak zaten şeriata göre resim günah bahanesiyle astırmıyorlar burada Atatürkün kurmuş olduğu demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti olduğu için sorun teşkil etmiyor zaten şeriat isteriz diyenler gerçek anlamda şeriat istemezler şeriat uygulansa o isteriz diyenlerin çorba içecek sağlam elleri kalmaz bilmem ne demek istediğimi anladınızmı

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

oraya yaşayan türkler yapmış. gayet normal

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Esad sonrası suriyede israil şama kadar köyleri istila etti. Abd suriyede üs kuruyor htş dedikleri eli kanlı caniler sözüm ona cihatçılar abd medyalarında parlatılıyor. Tüm emperyalistler bu eşşeği ziyarete koşuyor. Rusya ve iran suriyeden çıkarıldı siyonist devletler suriyedeki petrole çökmek için fırsat yarıştırıyor. Şehirler yerlebir oldu avrupa doğal kaynakları sömürme derdinde iken şamı onarmakta bizim vergilerimize kaldı. Bunun neresi şam fatihliği resmen ortadoğuda kuklayız!!

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