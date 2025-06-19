İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
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İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
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İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran-Kum otoyolunda Mossad ajanı olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı. Araçta çok sayıda patlayıcı madde bulundu. Ülke genelinde casusluk operasyonları hız kazandı, İran’dan halka “maskeli ve şapkalı kişilere dikkat” uyarısı yapıldı.

Ortadoğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan kriz, güvenlik operasyonlarını da beraberinde getirdi. İran polisi, başkent Tahran ile Kum şehri arasındaki otoyolda yaşanan uzun bir kovalamaca sonucu, Mossad ajanı olduğu öne sürülen bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli, aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştıysa da İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Aracında yapılan detaylı aramada, kasa içerisine gizlenmiş çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

İRAN'DA ALARM VERİLDİ

İsrail'in geçtiğimiz günlerde İran'ın üst düzey askeri hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği nokta atışı saldırılarının ardından, İran'da "Mossad alarmı" verildi. Son bir haftada yalnızca başkent Tahran'da, İsrail adına casusluk yaptığı şüphesiyle 28 kişi gözaltına alındı.

İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

1 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

İran makamları ayrıca, 2023 yılında aynı suçlamayla tutuklanan bir kişinin idam edildiğini duyurdu. Ülke genelinde halka yönelik yapılan açıklamalarda, "maskeli ve şapkalı kişilere karşı dikkatli olun" çağrısı yapıldı. İran medyasına göre, İsfahan kentinde 60 kişi, İsrail'e destek içeren içerikler paylaşarak "toplumun psikolojik güvenliğini bozmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. İran güvenlik kaynakları, bu tarz içeriklerin milli güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTaş:

tiyatro, İran ve Hamas kendi içindeki hainler tarafından satılıp komutanlarının yerlerini ifşa ettiler, het zaman olduğu gibi Araplar ve presler ihanet ile içten yıkıldılar, tıpkı Osmanlı’ya yaptıkları gibi

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Asin haini...

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