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İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu

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İran'ın Chabahar Konarak Uluslararası Havalimanı'nda bir tamirci, Boeing 737-500 tipi Varesh Airlines uçağının motor bakımı sırasında motor içerisine çekildi ve hayatını kaybetti. Uçak, Tahran'dan kalkıp güvenli bir şekilde Chabahar'a indikten sonra tamirci Abolfazl Amiri rutin bakım çalışmalarına başlamıştı. Ancak motor test için çalıştırıldığında, Amiri motor içerisine çekildi ve motor alev aldı. İtfaiye yangını hızla söndürdü, ancak sadece Amiri'nin kalıntılarını kurtarabildi.

İran'ın güneyindeki Chabahar Konarak Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir olay yaşandı: Bir tamirci, motor bakımı sırasında bir Boeing 737-500 tipi Varesh Airlines uçağının motoruna çekilerek hayatını kaybetti. Uçak, erken saatlerde Tahran'dan kalkıp güvenli bir şekilde Chabahar'a indi. Yolcular ve mürettebat indikten sonra, tamirci Abolfazl Amiri rutin bakım çalışmalarına başladı.

KAZA TEST SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Ancak trajedi burada başladı. Motor test için çalıştırıldığında, sağ taraftaki motorun kapakları açıktı ve güvenlik alanı oluşturulmuştu. Amiri, motorun yanına döndüğünde motor içine çekildi, çünkü içeride bir alet unutmuştu! CFM56 motorundan kaçma şansı olmayan Amiri, daha da kötüsü, motorun alev almasıyla karşı karşıya kaldı.

Havaalanı itfaiyesi hızla müdahale ederek yangını söndürdü, ancak kurtarma ekipleri sadece Abolfazl Amiri'nin kalıntılarını kurtarabildi.

İran havacılık otoriteleri olayı soruşturma altına aldı ve Boeing uçağı, onarım için bir hafta boyunca yerde tutuldu.

İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu

İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Boeing 737 İtfaiye Tahran Boeing İran Güvenlik Havacılık 3.Sayfa Dünya Haberler

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