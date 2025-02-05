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İran'da ilginç protesto: Bir kadın, çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı

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İran'ın Meşhed kentinde bir kadın, ülkedeki kadın haklarını protesto etmek için çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı. Polislerin müdahalelerine rağmen direnen kadın, aracın tepe lambasının üzerine çıkarak protestosunu sürdürdü. Olayın sebebinin, İran'daki katı kıyafet kurallarını protesto etme olduğu düşünülüyor.

İran'ın Meşhed kentinde gece saatlerinde dikkat çeken bir protesto yaşandı. Bir kadın, ülkedeki kadın haklarını protesto etmek için çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı.

Olay şöyle gelişti: Kadın önce polis aracının kaputuna tırmandı, ardından memurlara sesli bir şekilde tepkisini gösterdi ve kollarını havaya kaldırarak aracın ön camına oturdu. Polisler kendisini aşağı indirmeye çalışsa da kadın direndi. Hatta bir polis memuru silahına uzanmasına rağmen kadın yerinden kımıldamadı.

Olayı yatıştırmak için kamuflajlı ve silahlı başka bir memur devreye girdi. Ancak kadın geri adım atmak yerine, polis aracının tepe lambasının üzerine çıkarak protestosunu sürdürdü. Bu sırada yoldan geçen sürücüler korna çalarak kadına destek verdi.

Protestonun sebebi net olarak bilinmese de, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre kadın, İran'daki katı kıyafet kurallarını protesto ediyordu. Yerel basına konuşan ve kadının eşi olduğunu söyleyen bir kişi, kadının şu anda tedavi altında olduğunu belirtti. Ancak resmi makamlardan kadının durumu veya olası cezai işlemler hakkında bir açıklama yapılmadı.

İran'da ilginç protesto: Bir kadın, çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı

İran'da ilginç protesto: Bir kadın, çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı

İran'da ilginç protesto: Bir kadın, çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Milleti kışkırtma algı provakasyonda sinsice çalışan bir Emperyalist Avrupa Batı var.

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Haber YorumlarıRealist:

İran halk partili...

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Asın gitsin faydasız ahlaksızı

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

İran da halkını açlık ve sefalete sürükleyen sözde İslamcıların elinde.Neden Hz Ömer dönemi gibi hazine dolup tasmiyor çünkü dini kullanan kesimler var iktidarda

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