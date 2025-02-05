İran'da ilginç protesto: Bir kadın, çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı

İran'ın Meşhed kentinde gece saatlerinde dikkat çeken bir protesto yaşandı. Bir kadın, ülkedeki kadın haklarını protesto etmek için çıplak bir şekilde polis aracının üzerine çıktı.

Olay şöyle gelişti: Kadın önce polis aracının kaputuna tırmandı, ardından memurlara sesli bir şekilde tepkisini gösterdi ve kollarını havaya kaldırarak aracın ön camına oturdu. Polisler kendisini aşağı indirmeye çalışsa da kadın direndi. Hatta bir polis memuru silahına uzanmasına rağmen kadın yerinden kımıldamadı.

Olayı yatıştırmak için kamuflajlı ve silahlı başka bir memur devreye girdi. Ancak kadın geri adım atmak yerine, polis aracının tepe lambasının üzerine çıkarak protestosunu sürdürdü. Bu sırada yoldan geçen sürücüler korna çalarak kadına destek verdi.

Protestonun sebebi net olarak bilinmese de, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre kadın, İran'daki katı kıyafet kurallarını protesto ediyordu. Yerel basına konuşan ve kadının eşi olduğunu söyleyen bir kişi, kadının şu anda tedavi altında olduğunu belirtti. Ancak resmi makamlardan kadının durumu veya olası cezai işlemler hakkında bir açıklama yapılmadı.