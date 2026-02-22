İran'da Öğrenci Protestoları Yeniden Başladı

İran'daki birkaç üniversitenin öğrencileri, hükümet karşıtı protestolar düzenledi. Geçen ayki eylemlerin sert bir şekilde bastırılmasından beri bu ölçekte ilk protesto gösterileri yapıldı.

BBC, Cumartesi günü başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan göstericilerin görüntülerini teyit etti. Daha sonra göstericilerle hükümet destekçileri arasında arbede çıktı.

Tahran'daki bir başka üniversitede oturma eylemi düzenlendi ve ülkenin kuzeydoğusunda da bir miting yapıldığı bildirildi. Öğrenciler, Ocak ayındaki kitlesel protestolarda hayatını kaybeden binlerce kişiyi andı.

ABD, İran yakınlarında askeri varlığını güçlendiriyor ve Başkan Donald Trump, sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi düşündüğünü açıkladı.

ABD ve Avrupalı müttefikleri, İran'ın nükleer silah geliştirme yolunda ilerlediğinden şüpheleniyor ancak İran bunu reddediyor.

ABD ve İranlı yetkililer Salı günü İsviçre'de bir araya geldi ve İran'ın nükleer programını durdurmayı amaçlayan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Ancak açıklanan bu ilerlemeye rağmen, Trump daha sonra dünyanın "muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde" İran ile bir anlaşma sağlanıp sağlanmayacağını veya ABD'nin askeri harekete geçip geçmeyeceğini öğreneceğini söyledi.

ABD lideri geçmişte protestocuları desteklemiş ve bir ara "yardım yolda" sözüyle eylemleri cesaretlendirmiş gibi görünmüştü.

BBC tarafından teyit edilen görüntülerde, cumartesi günü yeni okul döneminin başlangıcında Şerif Teknoloji Üniversitesi kampüsünde yüzlerce protestocunun İran bayrakları taşıyarak barışçıl bir şekilde yürüdüğü görülüyor.

Kalabalıklar, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e atfen "diktatöre ölüm" sloganları atarak yürüyor.

Videoda, yakınlarda rakip bir hükümet yanlısı mitingin destekçileri de görülüyor. Daha sonra iki grup arasında arbede çıkıyor.

Başkentteki Şehit Beheshti Üniversitesi'nde barışçıl bir oturma eylemi gösteren teyit edilmiş fotoğraflar da ortaya çıktı.

BBC, Tahran'daki bir başka üniversite Amir Kabir Teknoloji Üniversitesi'nden, hükümete karşı sloganlar atıldığını gösteren görüntüleri de doğruladı.

İran'ın kuzeydoğusundaki ikinci büyük şehri Meşhed'de, öğrencilerin "Özgürlük, özgürlük" ve "Öğrenciler, haklarınız için haykırın, haykırın" sloganları attığı bildirildi.

Günün ilerleyen saatlerinde başka yerlerde de büyük çaplı gösteriler düzenlendiği bildirildi ve yeni gösteri çağrıları yapıldı.

Herhangi bir göstericinin tutuklanıp tutuklanmadığı henüz net değil.

Geçen ay ekonomik şikayetler üzerine başlayan protestolar kısa sürede yayıldı ve 1979 İslam Devrimi'nden bu yana en büyük protesto hareketi haline geldi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (Hrana), bu protesto dalgası sırasında en az 6159 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını açıkladı. Bu sayı, 5804 protestocu, 92 çocuk ve 214 hükümet mensubundan oluşuyor.

Hrana ayrıca, bildirilen 17 bin ölüm vakasını daha soruşturduğunu söyledi.

İranlı yetkililer geçen ayın sonunda 3100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, ancak bunların çoğunun güvenlik görevlileri veya "isyancılar" tarafından saldırıya uğrayan siviller olduğunu açıkladı.

Cumartesi günkü protestolar, İranlı yetkililerin ABD ile olası bir savaşa hazırlandığı sırada gerçekleşti.

Sürgündeki muhalefet, İran yönetiminin hızlı bir şekilde düşmesini umarak, ısrarla Başkan Trump'tan tehditlerini yerine getirmesini ve saldırı düzenlemesini talep ediyor.

Ancak diğer muhalefet grupları dış müdahaleye karşı çıkıyor.

Katkıda bulunanlar: BBC Farsça'dan Ghoncheh Habibiazad ve BBC Verify'dan Richard Irvine-Brown ve Shayan Sardarizadeh .