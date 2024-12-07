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İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar

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Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yer aldığı Suriye konulu toplantıdan sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çözümün Esad rejimi ile muhalifler arasında siyasi diyalogla olacağını söyledi. Erakçi'nin Suriyeli muhalifler için kullandığı ifade, "İran da Esad'ı gözden çıkardı" yorumlarına neden oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündem Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. Toplantıdan çıkacak sonuçlar merak edilirken, ilk açıklama İran'dan geldi.

DOHA'DAN İLK AÇIKLAMA İRAN'DAN

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinden sonra basına konuştu. Erakçi, Suriye'de çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi ve Suriye hükümetinin siyasi diyalog kurması konusunda herkesin hemfikir olduğunu ifade etti.

MUHALİFLERİ "MEŞRU" KABUL ETTİLER

Erakçi, "meşru muhalefet grupları" ile Suriye hükümeti arasında siyasi görüşmelerin başlatılması gerektiğini dile getirdi. İranlı bakanın, düne kadar "terörist" dedikleri Suriyeli muhalifler için, "meşru muhalefet" demesi dikkatlerden kaçmadı. Abbas Erakçi, bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmaya karar verdiklerini kaydetti.

İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Vural:

Atalarımız ne demişler Geçti Borun pazarı sür esseğini Niğdeye . Esad'a bundan sonra ölüm yakışır . Bakalım hangi delikte kıstırılacak . Zafer Özgür Suriye Ordusu nundur inşallah

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Haber YorumlarıIzzettin Sonmez:

İran kendisi çokmu sağlam

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