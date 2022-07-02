İran, 6 şiddetinden büyük 3 depremle sarsıldı: 3 ölü, 19 yaralı - Haberler

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İran, 6 şiddetinden büyük 3 depremle sarsıldı: 3 ölü, 19 yaralı

AA - Haydar Şahin - Dünya
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde önce 6,1 büyüklüğünde; sonra da yine 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi. Ardından bölgede 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran, 6 şiddetinden büyük 3 depremle sarsıldı: 3 ölü, 19 yaralı

ARTÇI DEPREMLER DE OLDU

Sayehuş, Konh, Dejgan ve Çah Ahmed bölgelerinde ciddi hasarlar olduğu aktarıldı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 ve 4,7 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldiği aktarıldı.

İran, 6 şiddetinden büyük 3 depremle sarsıldı: 3 ölü, 19 yaralı

HALK SOKAĞA ÇIKTI

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

Fars Haber Ajansı ayrıca, güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan'ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Haydar Şahin - Dünya

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