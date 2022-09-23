İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ambargo uyguladıkları ABD'den valizlerle dönüyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti New York'tan dönerken valizler dolusu alışveriş yaptığı iddia edildi. Ülkesine dönmeye hazırlanan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait olduğu iddia edilen valizlerin kamyona taşınma görüntüleri yayınlandı. İran halkının ABD malı almasını yasaklayan yasanın uygulandığı İran'da, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın New York'tan alışveriş yapması eleştirilerin hedefi oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere Amerika'nın New York şehrine ziyaret gerçekleştirdi. New York'ta 20 eylül günü başlayan Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılan İbrahim Reisi'nin 5 günlük ziyaret planı sona erdi.

İbrahim Reisi'ye ait olduğu iddia edilen valizler taşınıyor

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ SİLDİ SÜPÜRDÜ

Ziyaret sonrası ülkesine dönmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin kaldığı ünlü otelin önünden görüntüler yayınlandı. Bir televizyon kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde kamyonlara taşınan valizlerin İbrahim Reisi 'ye ait olduğu iddia edildi. İran'da ABD malı alınmasını yasaklayan bir yasa bulunurken ülkenin Cumhurbaşkanının New York'tan alışveriş yapması sosyal medyada alışveriş merkezlerini sildi süpürdü yorumlarına neden oldu.